19 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek öldü!

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta elektrik işleri yapan Muhammet Ali Kılıç (19), 5'inci kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 23:00
19 yaşındaki işçi asansör boşluğuna düşerek öldü!
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Olay, saat 18.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesindeki bir apartman inşaatında meydana geldi. 

Elektrik işçisi Muhammet Ali Kılıç, 5'inci katta çalıştığı sırada dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ekiplerce yapılan kontrolde genç işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor. 


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