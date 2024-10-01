Aydın'da işçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesinde servis araçlarının karıştığı kazada hafif şekilde yaralanan 15 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Aydın'da işçi servisleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:58

Kaza, Sultahisar’a bağlı Atça Mahallesi devlet karayolu üzerinde üniversite kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen servis aracına başka bir servis aracı freninin tutmaması üzerine arkadan çarptı.

Çarpma üzerine iki araçtan toplam 15 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu D.K., G.B., N.K., B.Y, K.C., S.G., A.A., S.D., M.B., A.B., Ö.T., T.T., S.D., Ö.G., S.A. isimli 15 kişi sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevki sağlandı.

Aydın Denizli karayolu bir süre trafiğe kapanırken uzun kuyruklar oluştu. Yaralıların araçlardan tahliyesinin ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #aydın #işçi servisi #kaza

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