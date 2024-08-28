Kırıkkale’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Kırıkkale’de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9’u işçi, 11 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 71 S 0376 plakalı Ford marka servis minibüsü, önünde seyreden H.B.’nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı Opel marka otomobile çarptı.
Meydana gelen trafik kazasında otomobildeki B.B., B.A., B.A.C., G.B. ile servis aracında bulunan M.B., İ.A., V.C.G., C.Ç., Y.U. A.Ç., M.Z.B. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 11 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle, kara yolundaki araç trafiği, polis ekiplerince tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı.
Kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, yoldan kaldırıldı. Kara yolu, çift taraflı olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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