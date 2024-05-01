Aydın’da işçilere 33 bin 250 TL promosyon

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye işçilerinin 33 bin 250 TL promosyon alacağını duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.05.2024 - 08:51
Aydın’da işçilere 33 bin 250 TL promosyon
Abone Ol google-news

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bankalar ile gerçekleştirdiği promosyon ihalesi sonuçlandı. İhale sonucunda Büyükşehir Belediyesi işçileri 33 bin 250 TL promosyon alacak. Promosyonlar Haziran ayının ilk haftasında, tek seferde çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Her zaman çalışanların haklarını gözettiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi haberleri aydın haberleri promosyon haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahçeli'den 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama! İYİ Parti'yi 'ihanet' ile suçladı, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı

Bahçeli'den 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama! İYİ Parti'yi 'ihanet' ile suçladı, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı
Oğlu kocasından büyük! Yaş farkını umursamadan ilişkilerini savundular

Oğlu kocasından büyük! Yaş farkını umursamadan ilişkilerini savundular
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'
Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!

Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!
İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'

İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'
Ünlü olma potansiyeline sahip 5 burç: Yıldızlar arasında parlayanlar…

Ünlü olma potansiyeline sahip 5 burç: Yıldızlar arasında parlayanlar…
CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu
Özgür Özel: Taksim’in 1 Mayıs’ta Kapatılması Anayasaya Aykırıdır!

Özgür Özel: Taksim’in 1 Mayıs’ta Kapatılması Anayasaya Aykırıdır!