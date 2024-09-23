Aydın'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü
Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Aydın Güzelhisar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ebru Öcal'ın (33) yaşadığı evden bağırış seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Öcal'ın öldüğünü belirledi.
Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: #Cinayet #kadın cinayeti
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