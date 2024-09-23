Aydın'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Aydın'da kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:41

Aydın Güzelhisar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ebru Öcal'ın (33) yaşadığı evden bağırış seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Öcal'ın öldüğünü belirledi.

Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


Etiketler: #Cinayet #kadın cinayeti
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