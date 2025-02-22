Aydın'da kağıt fabrikasında korkutan yangın: Vali'den açıklama!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:48

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:49

Aydın'da Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

"FABRİKAYA SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, ancak 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Canbolat şöyle konuştu:

"Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik."

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.