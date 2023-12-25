Aydın'da kahvedeki 'pompalı' cinayetin şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:48

Ömerbeyli Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında, çiftçilik yapan Güven G., evindeki pompalı tüfeği alıp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nun oturduğu kahvehaneye gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Güven G., Yeloğlu'na pompalı tüfekle 2 el ateş edip, kaçtı. Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Güven G.'yi Ömerbeyli Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfek ile saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.