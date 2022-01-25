Aydın'da karla mücadele: Ekipler seferber oldu
Tüm yurtta etkisini hissettiren soğuk havalar ve yoğun kar yağışı, Aydın’ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yollarda iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.
Yolların kapanması ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ile tuzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri; gündelik hayatın ve ulaşımın aksamamasını sağlayan hizmetlerine; Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde 7/24 esasına göre devam ediyor.
Karlı yollarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için mücadele ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürücülere yola çıkarken tedbirli olma çağrısı yaptı.
Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti.
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