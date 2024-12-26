Aydın’da litrelerce tağşiş yağ ele geçirildi!

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın’da litrelerce tağşiş yağ ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:33

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde Tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde 45 koli içerisinde 4,5 litrelik şişelere doldurulmuş toplamda 850 lt tağşiş yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslara yönelik gerekli işlemlere başlanırken, ayrıca Tarım Müdürlüğü tarafından şahıslara toplam 111 bin TL idari para cezası uygulandı.


Etiketler: #aydın #tağşiş listesi #Yağ

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