6 kişi gözaltında: 20 milyon lira değerinde kaçak yağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 20:47
6 kişi gözaltında: 20 milyon lira değerinde kaçak yağ ele geçirildi
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında Bursa'da çalışma yapıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aylık takibi sonucu piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 20 milyon lira değerinde 35 bin litre kaçak madeni yağ, 40 adet birer tonluk fiber tank, 7 bin 820 madeni yağ bidonu, 162 bin 400 taklit etiket, 9 bin 650 folyo, 2 folyo kaplama makinesi, sıcak hava makinesi, forklift ve 1 ruhsatsız tabancaya el konuldu.


kaçak yağ haberleri Bursa haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Burdur’da 820 litre kaçak yağ ele geçirildi

Burdur’da 820 litre kaçak yağ ele geçirildi
Osmaniye'de 12 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de 12 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon