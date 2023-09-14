Aydın'da makilik alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 21:48
Aydın'da makilik alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yerleşim alanına yakın bölgedeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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