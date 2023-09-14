Aydın'da makilik alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yerleşim alanına yakın bölgedeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- 'Soruşturma izni verildi'
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- Ebrar Karakurt önergesine ret!