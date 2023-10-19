Aydın'da okulların deprem analiz raporları TBMM gündeminde
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, Aydın’daki okulların depreme dayanıklı olup olmadığını sordu ve ne gibi çalışmalar yapıldığı hakkında bilgi istedi.
CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz; okullara ait deprem analiz raporlarını TBMM Gündemine Taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Evrim Karakoz; “Deprem ülkesi ve Aydın’ın birinci derece deprem bölgesi olduğu unutulmamalıdır. Aydın’daki okulların depreme karşı yapısal ve fiziki durumlarının tespit edilmesi ve çözüm odaklı çalışmaların başlatılması gerekmektedir” dedi.
Konuyu TBMM gündemine taşıyan ve okulların durumu hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sorular soran Karakoz; önergesinde Aydın ilindeki okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadıklarını, hazırlanan herhangi bir Deprem Analiz Raporu olup olmadığını ve riskli okullarda hangi çalışmaların yapıldığını” sordu.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruları şu şekilde;
- Aydın ilindeki bakanlığınıza bağlı tüm okulların depreme karşı fiziki yapılarının dayanıklı olup olmadıklarının belirlenmesine ve ilgili sorunların tespitine yönelik hangi çalışmalar yapılmıştır? Yapılan çalışmalar kapsamında depreme karşı dayanıksız olan okul tespit edilmiş midir? Edilmişse bu okullarda şu anda eğitime devam edilmekte midir yoksa buralarda eğitim faaliyetleri durdurularak gerekli bakım ve onarım çalışmaları başlatılmış mıdır?
- Aydın’ın Germencik İlçesinde bulunan okulların depreme dayanaklı olup olmadıkları yönünde gerekli bilimsel çalışmalar yapılmış mıdır ve bu çalışmalara göre elde edilen sonuçlar nelerdir? Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen okul var mıdır? Varsa bu okulların şu anki durumu ve alınan önlemler nelerdir?
- Aydın’da 2000 yılından önce inşa edilen kaç okul binası vardır? Bu okul binalarının depreme dayanıklı olup olmadıkları yönünde gerekli bilimsel çalışmalar yapılmış mıdır? Yapılan incelemelerden sonra bakanlığınıza Deprem Analiz Raporu hazırlanmış mıdır? Hazırlanmış ise raporda yıkılacak ya da güçlendirilecek okul binaları tespit edilmiş midir?
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