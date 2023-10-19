Aydın'da okulların deprem analiz raporları TBMM gündeminde

Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:32

Güncelleme: 19.10.2023 - 09:32

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz; okullara ait deprem analiz raporlarını TBMM Gündemine Taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Evrim Karakoz; “Deprem ülkesi ve Aydın’ın birinci derece deprem bölgesi olduğu unutulmamalıdır. Aydın’daki okulların depreme karşı yapısal ve fiziki durumlarının tespit edilmesi ve çözüm odaklı çalışmaların başlatılması gerekmektedir” dedi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan ve okulların durumu hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sorular soran Karakoz; önergesinde Aydın ilindeki okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadıklarını, hazırlanan herhangi bir Deprem Analiz Raporu olup olmadığını ve riskli okullarda hangi çalışmaların yapıldığını” sordu.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruları şu şekilde;