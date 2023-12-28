Aydın'da saldırıya uğrayan doktor: 'Ruhum nasıl düzelecek bilmiyorum'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:52

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:52

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hemotoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Saldırının ardından beyaz kod alarmı sonrası olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı.



Aydın Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ADÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu’na bir hasta yakını tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

"İrfan hoca hastalarına son derece ilgili, etik çalışkan Türkiye’nin sayılı hematologlarındandır. Böyle değerleri korumak bakanlığın en önemli görevlerinden olmalıdır.

"ŞİDDET ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR"

Sağlıkta dönüşüm ile birlikte hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırılar ve şiddet artarak devam etmektedir. Sağlıkta dönüşümün olumsuz yansımalarının faturası maalesef bizlere çıkarılıyor ve şiddet olarak dönüyor. Sağlıktaki tıkanmışlığın sorumlusu bizler değiliz.. Sağlıkta şiddetin çözümünü TTB ve Odalar olarak her platformda dile getirmemize karşın hala önemli adımların atılmamasını üzüntüyle takip ediyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemek adına gerekli adımları atması için yetkilileri tekrar uyarıyoruz. Artık Yeter!!!

Bunun son olmasını dileyerek saygı değer İrfan hocamıza geçmiş olsun diyoruz."

Diğer taraftan saldırıya uğrayan Prof. Dr. Yavaşoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, sağlıkta şiddet konusunda önlem çağrısı yapan Prof. Dr. Yavaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Neler yazacağımı bilemiyorum. Meslekte 2024 yılında 25.yılım olacak. Ben şöyleyim böyleyim diyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Mesleğimi severek yaptım.

"RUHUM NASIL DÜZELECEK BİLMİYORUM"



Elimden geldiğince hastalar için öğrencilerim için en iyisini yapmaya çalıştım. Ruhum nasıl düzelecek bilmiyorum. Bu durumda yanımda olan üniversite yönetimimize, emniyetimize, adliyemize elindeki imkanlar ölçüsünde yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Canavarca hislere sahip bir toplum olduk sorgulamalıyız, üst yöneticiler bu duruma karşı önlemlerini almalı. İnanın bana olmaz diyordum. Oluyor olacak. Yalvarırım bizimle ilgilenenler yardım edin yardım edin yardım edin...."