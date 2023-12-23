Canan Karatay gençleşmenin iksirini verdi! Bu meyveyi yiyen doktor yüzü görmüyor...

Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 23.12.2023 - 10:31

Önerdiği sağlıklı besinlerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, genç kalmanın sırlarını paylaşırken Akdeniz ve Ege'de yetiştirilen o meyveyi yurttaşlara önerdi. Olağanüstü bir denge, taptaze bir rüzgar gibi esen bu lezzet sofralarımıza renk ve sağlık katmanın mükemmel bir yolu.

KİVİ NEDİR?

Kivi, Actinidia cinsine ait bir meyve türüdür. Genellikle parlak yeşil renkteki tüylü kabuğuyla tanınan kivi, içerisinde küçük, siyah tohumlar ve yumuşak, yeşil renkli bir iç ete sahiptir. Tat profili tatlı ve hafif ekşi notalardan oluşur. Bu meyve, yüksek miktarda C vitamini içerir ve aynı zamanda A vitamini, K vitamini, potasyum, manganez ve lif gibi önemli besinleri barındırır. Antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikallere karşı koruma sağlar. Kivi, sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilir ve bağışıklık sistemini güçlendirme, sindirim sağlığını destekleme gibi birçok sağlık yararı sunar.

KİVİNİN FAYDALARI NELER?

Kivi, vitamin ve mineral bakımından zengin, düşük kalorili ve birçok sağlık yararı sunan bir meyvedir. İşte kiwinin faydaları:

Yüksek C Vitamini İçeriği:

Kivi, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruma yeteneğini artırabilir.

Lif İçeriği:

Kivi, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sistemini düzenleyebilir, kabızlığı önleyebilir ve genel bağırsak sağlığını destekleyebilir.

Antioksidanlar:

Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyan bileşenlerdir. Kiwi, antioksidanlar açısından zengin olup, hücresel hasarı önleyebilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Göz Sağlığı:

Kivi içerisindeki lutein ve zeaksantin gibi bileşenler, göz sağlığını destekleyebilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltabilir.

Kan Basıncını Dengeleme:

Potasyum içeriği sayesinde kiwi, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Düzenli tüketildiğinde, yüksek kan basıncı riskini azaltabilir.

Kemik Sağlığı:

Kivi, kalsiyum ve vitamin K gibi mineralleri içerir. Bu elementler, kemik sağlığını destekleyebilir ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Sindirim Sistemi Sağlığı:

Yüksek lif içeriği, sindirim sistemi sağlığını destekler. Lif, sindirim sürecini düzenler, kabızlığı önler ve genel bağırsak sağlığını iyileştirir.

Kanser Riskini Azaltma:

Antioksidanlar ve lif içeriği, kivinin kanser riskini azaltmada rol oynayabileceği düşünülmektedir.

İyi Bir Enerji Kaynağı:

Kivi, düşük kalorili olmasına rağmen, enerji sağlamak için doğal şeker içerir. Bu nedenle, enerji seviyelerini artırmak için sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

Kan Şekerini Dengeleme:

Kivi, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

KİVİNİN GENÇLEŞMEYE ETKİLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay'ın da önerdiği kivi, gençleşme sürecine olumlu etkiler sağlayan bir dizi besin öğesi içerir. Bu meyve, özellikle yüksek C vitamini içeriği ile dikkat çeker. C vitamini, kollajen üretimini destekleyerek cildin esnekliğini artırabilir ve kırışıklıkları azaltabilir. Antioksidanlar bakımından zengin olan kivi, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önleyebilir, böylece cildin genç ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, kivinin içerdiği mineraller, özellikle A vitamini, K vitamini, potasyum ve manganez, cildin nem dengesini koruyarak genç ve canlı bir görünüm sağlayabilir. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, kivi, anti-aging özellikleriyle gençleşmeyi destekleyen bir besin olarak değerlendirilebilir.

