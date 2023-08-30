Aydın'da silahlı kavga: 1 kişi bacağından vuruldu

Yayınlanma: 30.08.2023 - 07:32

Güncelleme: 30.08.2023 - 07:32

Köşk ilçesinde K.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda, ismi belirlenemeyen şüpheli çektiği silahla K.K.’yi iki bacağından vurdu.

Silah sesini duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Her iki bacağından vurulan K.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.