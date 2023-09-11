Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:45

Güncelleme: 11.09.2023 - 18:45

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kent genelinde uyuşturucu madde ticaretine darbe vuran narkotik ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Umurlu Mahallesi’ndeki bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilerek, operasyon için düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonda S.A. (27) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 17 gram metamfetamin ve 3 parça halinde toplam 1,51 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.