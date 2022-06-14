Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 18:00
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik dün sabah Kuşadası ve Germencik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Evlerdeki aramalarda toplam 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26 kilo 29 gram kokain, 242 gram kubar esrar, 'bong' olarak bilinen uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 14 av tüfeği fişeği ve 17 bin 500 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 11 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonda, 3 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

 


aydın uyuşturucu Operasyon
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler