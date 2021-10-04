Aydın'da yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aydın'da kaldığı yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi A.K. (20) hastanede yaşamını yitirdi.

AA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 12:51
Aydın'da yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan A.K.'yi (20) baygın bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.K'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


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