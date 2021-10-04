Aydın'da yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Aydın'da kaldığı yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi A.K. (20) hastanede yaşamını yitirdi.
Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan A.K.'yi (20) baygın bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.K'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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