CHP'li Öztunç'tan Bakan Kasapoğlu'na: El konulan FETÖ yurtlarının sayısı kaçtır?

03 Ekim 2021 Pazar, 15:23

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kasapoğlu’na, "15 Temmuz FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye genelinde el konulan FETÖ yurtlarının sayısı kaçtır? Bu yurtların kaçı yurt statüsünden çıkarılmıştır; hangi amaçla kimler tarafından kullanılmaktadır" sorularını yöneltti.

"FETÖ YURTLARININ SAYISI KAÇ?"

Öztunç, Bakan Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa dikkat çekerek, el konulan FETÖ yurtlarını gündeme getirdi.

Öztunç, Kasapoğlu’na şu soruları sordu:

“15 Temmuz FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye genelinde el konulan FETÖ yurtlarının sayısı kaçtır? El konulan bu yurtların illere göre dağılımı nedir? El konulan FETÖ yurtlarının toplam yatak kapasitesi ne kadardır? Bu yurtların kaçı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, kaçı şahıs, vakıf ve derneklere devredilmiştir; devredilen yurtların yatak kapasitesi ne kadardır? Bu yurtların kaçı yurt statüsünden çıkarılmıştır; hangi amaçla kimler tarafından kullanılmaktadır? Son 20 yılda kapatılan KYK yurdu var mıdır? Var ise sayısı nedir ve neden kapatılmıştır?”