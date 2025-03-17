Aydın'daki 3 araçlık zincirleme kazadan acı haber: 36 yaşındaki Arif kurtarılamadı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:40

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:41

Feci kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi çıkışında meydana geldi.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Muhammed Demir (40) idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Arif Çakır idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil çarpıştı.

Demir'in kullandığı otomobil de İzmir istikametinden gelen Çetin Toprak (42) idaresindeki 09 AKR 108 plakalı otomobile çarptı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazayı görenler; sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sürücüler Muhammed Demir, Arif Çakır ve Çetin Toprak’ın yanı sıra araçlardaki Mert Ali Demir (4), Ali Al (40), Özlem Toprak (34), Muhammed Burak Toprak (8) ve Ferdi Toprak (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan esnaf Arif Çakır, kurtarılamadı.

Diğer sürücüler Muhammed Demir ve Çetin Toprak'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.