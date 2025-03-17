PSG derbiyi kazandı, fark 19'a çıktı
Paris Saint-Germain, derbide en yakın takipçisi Marsilya'yı 3-1 mağlup etti ve aradaki puan farkını 19'a çıkardı.
Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Paris Saint-Germain ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan Fransız derbisinde kazanan 3-1'lik skorla Paris Saint-Germain oldu.
Gol perdesini 17. dakikada Ousmane Dembelea açtı. Nuno Mendes, 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Marsilya, 51. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Pol Lirola'nın 76. dakikada kendi kalesine attığı golle maçın skoru belli oldu.
PSG'DEN FARK: 19 PUAN!
PSG, ezeli rakibiyle oynadığı üst üste 6 derbiyi kazandı ve puanını 68 yaparak en yakın takipçisi olan Marsilya ile puan farkını 19'a çıkardı.
Son 4 maçın 3'ünü kaybeden Marsilya, 49 puanda kaldı.
PSG, milli aradAN sonra Saint-Etienne deplasmanına gidecek. Marsilya ise Reims ile deplasmanda karşılaşacak.
Etiketler: #psg #Fransa Ligue 1 #marsilya
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