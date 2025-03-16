Michy Batshuayi attı: Eintracht Frankfurt deplasmanda kazandı!
Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bochum'u 3-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 26. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Bochum'a konuk oldu.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 27'de Rasmus Kristensen, 32. dakikada Jean Bahoya ve 90+6'da Michy Batshuayi kaydetti. Bochum'un tek golünü dakika 73'te Gerrit Holtmann attı.
Bu galibiyetin ardından Frankfurt, puanını 45 yaptı. Bochum, 20 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Eintracht Frankfurt, Stuttgart'ı konuk edecek. Bochum, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
Etiketler: #michy batshuayi #eintracht frankfurt #Bochum
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