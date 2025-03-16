6 gollü maçta kazanan Olympique Lyon!
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Le Havre'ı 4-2 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 26. hafta maçında Lyon, Le Havre'ı konuk etti.
Groupama Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Lyon, 2-1 geriden gelerek 4-2 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette, 78. dakikada Malick Fofana, 82. dakikada Georges Mikautadze ve 90+6'da Thiago Almada kaydetti.
Le Havre'ın gollerini 31. dakikada penaltıdan Abdoulaye Toure ile 45+1'de Josue Casimir attı.
Bu galibiyetin ardından Lyon, puanını 45'e yükseltti. Le Havre, 21 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Strasbourg deplasmanına gidecek. Le Havre, Nantes'i konuk edecek.
Etiketler: #Olympique Lyon #Le Havre #Fransa Ligue 1
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