Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Güzelhisar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği "Tina" da kullanılarak yapılan aramada, 155 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler İ.B. (26) ile F.A. (27) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinenin açıklanmasına saatler kala çarpıcı iddia!
- Seçim Sonrası CHP
- Sandıkta şüpheli sorular
- Resmen görevine başladı!
- Sen misin İmamoğlu'nu ağırlayan!
- Emekli adalet istiyor
- Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken ayrıntı...
- Bursa'da 16 yaşındaki çocuk araçla kaza yaptı: 4 yaralı
- 'CHP ile yürümek oy kaybettirdi'