Aydın'ın kahraman şoförü facianın önüne geçti
Aydın Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförü Cüneyt Kibar, kontrolden çıkan aracın içene camdan girerek durdu ve olabilecke bir kazanın önüne geçti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi halk otobüs şoförü Cüneyt Kibar, büyük bir kazanın önüne geçti. Seyir halindeyken bir aracın kontrolden çıktığını fark Kibar, halk otobüsünü durdu ve inerek soğuk kanlı bir şekilde kontrolden çıkan aracın camından içeri atladı. El frenini çeken kahraman şoför olabilecek bir kazanın da önüne geçti.
Büyük bir kazanın önüne geçen Kibar’ın bu davranışı sosyal medyada büyük takdir toplandı.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Kibar'ın aracı durdururken çekilen görüntülerini paylaşarak, “Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförümüz Cüneyt Kibar kontrolden çıkan bir aracı son anda fark ederek büyük bir kazanın önüne geçti. Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum ” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförümüz Cüneyt Kibar kontrolden çıkan bir aracı son anda fark ederek büyük bir kazanın önüne geçti.— Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) May 3, 2023
Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum. ?????>? pic.twitter.com/FuiXArZ2co
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