Aydın'ın Karina Sahili’nde alkol satışı ve servisi yasaklandı
Aydın’ın Söke ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Karina Sahili’nde alkol satışı ve servisi yasaklandı.
Aydın'da Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın güneyinde Doğanbey Mahallesi sınırları içinde kalan Karina Koyu Plajı’nda alkol satışının yasaklandığını belirten tebliği bölgede bulunan işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
KAPALI ALANDA SERBEST AÇIK ALANDA YASAK
Edinilen bilgiye göre, alkol satış yasağı kararı Dilek Yarımadası Milli Parkı’na ait Karina Koyu Plajı’nı kapsıyor. Karina Koyu’ndaki restoranların, kapalı alanlarında içki satışı yapabileceği ancak milli parka ait plaj kısmına konulan masalarda içki servisi yapamayacağı öğrenildi.
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