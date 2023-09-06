Sokakta 'alkol alma' tartışması: Muhtar bıçaklandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Mahalle Muhtarı Hasan Özüş (58), sokakta alkol aldıkları için uyardığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 07:45
Sokakta 'alkol alma' tartışması: Muhtar bıçaklandı
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Karşıyaka Mahallesi’nde akşam saatlerinde; C.Ö. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin sokakta alkol aldığını gören Muhtar Hasan Özüş, yanlarına gelerek burada alkol almamaları için uyardı.

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma sırasında C.Ö., yanında üzerinde bulunan bıçakla Özüş’ü yaraladı. Özüş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Muhtar Özüş, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan muhtar Özüş’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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