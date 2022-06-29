Aydın'ın turizm rotaları çağırıyor

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:00

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her yıl yüz binlerce turistin ağırlandığı bu turizm merkezlerinin yanı sıra Aydın, yeni turizm alternatifleriyle de cazibe merkezlerinden birisi olmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan zümrüt yeşili güzellik Arapapıştı Kanyonu, 8 bin yıllık tarihi olan Latmos ve saklı cennet Serçin, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde alternatif rotalar da sunuyor. Batı Anadolu’nun en doğal alanlarından biri olan Beşparmak Dağları’nda binlerce yıllık kaya resimlerini barındıran Latmos ise neolitik dönemden Osmanlı dönemine uzanan zengin tarihiyle, doğa ve tarih tutkunlarını kendisine çekiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin bilinirliğini artırmak için ise Latmos ziyaretçi merkezi açıldı. Serçin’e kuş gözlemlemek amacıyla gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise bölgede sürekli gözlenebilen tepeli pelikan, karabatak, balıkçılar, flamingo, doğan atmaca ve kızıl şahin gibi kuşları gözlemleyebiliyor. Hafta sonları da açık olan Serçin Ekoturizm Merkezi’nden bölgeyle ilgili bilgi alabilen ziyaretçiler, büyükşehir belediyesinin ücretsiz sağladığı bisikletlerle de bölgede gözlem ve gezi yapabiliyor.

ALT ERNATİF TURİZMDE YENİ ROTA : ADA CAMPING

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla misafirlerini ağırlamaya başlayan Sevgi Plajı Ada Camping, Kuşadası’na turizmde yepyeni bir yüz oldu. Ada Camping’de ağırlanan misafirler kendi karavanlarında ve çadırlarında kalabilirken, isteyenler de konforlu “glamping” (modern kampçılık anlayışı) veya kamp alanındaki kurulu çadırlarda uygun fiyatlarla kalabiliyor. Kamp alanının, kumsalın ve mavi bayraklı denizin keyfini süren kampseverler, alanda çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirdiklerini ve özellikle alanın temizliğinden çok memnun kaldıklarını söylüyor.

177 dönümlük Aydın Tekstil Alanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kamulaştırılarak vatandaşlarla buluşturuldu. Kentteki en büyük yeşil alan Aydın’ın yeni cazibe merkezi olmaya aday... İçerisinde sergi alanlarından spor alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından çocuk gelişim merkezine birçok farklı donatıyı barındıran alanda en son bir festival de düzenlendi. Genciyle yaşlısıyla binlerce yurttaşın katıldığı festival unutulmaz anlar yaşattı.

ZÜMRÜT YEŞİLİ GÜZELLİK: ARAPAPIŞTI KANYONU

Arapapıştı’ya dünya hayran kaldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Nisan 2017’de Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılarak açılan Arapapıştı Kanyonu her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki kanyon, Kemer Mahallesi’ne büyükşehir belediyesinin kurduğu iskeleden kalkan teknelerle iki saat boyunca gezilebiliyor. Keşfedilmemiş birçok güzelliği barındıran kanyon 380 metre yüksekliği, 6 kilometre uzunluğu ve zümrüt yeşili rengi ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kanyon içerisinde antik dönemden kalma birçok mağara, mezar, antik kent kalıntısı yer alırken kanyon çevresinde dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi birçok spor da yapılabiliyor. Ayrıca kanyona gelen ziyaretçiler, Kemer Barajı’nda yetiştirilen yöreye özgü balıkları çevredeki restoranlarda tadabilir.