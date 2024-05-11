Aydınlanma kenti İzmir’de Cumhuriyet’in Atatürkçü çizgisi vurgulandı: Kökleri Ege’de

Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:34

Güncelleme: 11.05.2024 - 11:34

Büyük Atatürk’ün isteğiyle kurulan gazetemizin 100. yıldönümü kapsamında İzmir’de yapılan kutlama programı yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkanları, siyaset, iş ve sanat dünyasından Cumhuriyet dostları ve okurlarımız katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Atatürkçü çizgi ve ilkeli yayından taviz verilmeyeceğini söyledi. Ege Bölge Temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ise “Cumhuriyet kurtuluş ve kuruluşun gazetesidir” dedi.