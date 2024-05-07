Aydınlanma meşalesi: Ali Sirmen

Aydınlanma devrimlerinin ödünsüz savunucusu, gazetemizin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Sirmen, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazar günü yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:52
Aydınlanma meşalesi: Ali Sirmen
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85 yaşında aramızdan ayrılan Sirmen için ilk tören gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkez binasında düzenlendi. Sirmen’i son yolculuğunda ailesi, dostları, çalışma arkadaşları, demokratik kitle örgütleri, siyasiler ve Cumhuriyet çalışanları yalnız bırakmadı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Mehmet Alev Coşkun, Sirmen’in mücadeleci ve devrimci kişiliğine vurgu yaptı. Sirmen ve Uğur Mumcu arasındaki bağlılığa dikkat çeken Coşkun, “Bir çınarı daha kaybettik. Cumhuriyet gazetesinin temel direklerinden birisini daha kaybettik. Gençler ağabeyini, basın dünyası saygın bir üyesini yitirdi. Ali Sirmen; Nadir Nadi, Oktay Akbal, İlhan Selçuk, Sami Karaören gibi Cumhuriyet gazetesi çınarları ile çalıştı. Ve de Uğur Mumcu ile yakın dost oldu. 2018’den beri yaklaşık altı yıldır Cumhuriyet Vakfı başkan vekili görevini yürütüyordu. Ben çok yakın bir yol arkadaşımı, çok saygın bir dostumu yitirmekten dolayı çok üzüntülüyüm” dedi.


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