Aydınlanmanın bilgesi İlhan Selçuk'un kaleminden: Elinizdeki Bu Gazete...

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 05:00

Her gazete bir zaman ve mekânda kurulur...

Cumhuriyet 20’nci Yüzyılın ilk çeyreğinde kuruldu...

Şimdi 21’inci Yüzyılın ilk çeyreğini yaşıyoruz...

Ancak, gazete olarak, geçmişimizi anımsadığımız ve geleceğimizi düşündüğümüz zaman hem özelliğimizi hem de kimliğimizi saptamak olanağını bulabiliriz...

*

Cumhuriyeti -Atatürk’ün isteğiyle- kuran Yunus Nadi kimdir?..

Bir anı:

1920’de işgal polisi İstanbul’a egemendir. Türk subayları yolda gördükleri işgal subaylarına selam vermek zorundadırlar...

İşte böyle bir zamanda ve mekânda bir gün işgal polisi Yunus Nadi’nin evini basar...

Yunus Nadi bir sandığa saklanır, eşi Nazime Nadi sandığın üstüne oturur...

Evi basan polis ortalığı denetlerken Nazime Nadi yerinden kımıldamaz...

İşgal polisi gittikten sonra Nazime Hanım oturduğu yerden kalkar, sandığın kapağını açar...

*

Yunus Nadi, Nazime Hanım’ı ve çocuklarını İstanbul’da bırakarak Ankara’ya kaçar; o günlerde sonu belirsiz bir macera sayılan Kemalist direnişe katılır...

Peki, bu anı bize neyi anlatıyor?..

Cumhuriyet gazetesinin tarihçesinde Ulusal Kurtuluş Savaşı direnişiyle Kemalist devrimin harcı karılmıştır...

Bugün Cumhuriyet gazetesinde çalışanlar hangi tarihte ve hangi mekânda çalıştıklarını çok iyi biliyorlar...

Bilmek yetmez...

Bilginin bilincini hem beyinlerinde, hem yüreklerinde taşıyorlar...

*

Yunus Nadi Cumhuriyet gazetesini kurdu...

Nadir Nadi bu kuruluşu binbir zahmet ve dirençle kurumlaştırdı...

Bugünkü Cumhuriyet çalışanları bu tarihin mirasını üstlenmişlerdir...

Cumhuriyet yalnız Türkiye’de değil, dünya ölçeğinde, bir eşi daha bulunamayacak bir tarihçeye sahiptir...

*

Bizim yüzümüz bu tarihçede mayalanmış bir geleceğe dönük...

Okuruyla, yazarıyla, çalışanıyla kurumlaşan Cumhuriyet, kendi varlığının Atatürk Cumhuriyetiyle özdeş olduğunu çok iyi biliyor...

Atatürk Cumhuriyeti bittiği gün Cumhuriyet de biter...

Ve ne yazık ki 20’nci Yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan gazetemiz, 21’inci Yüzyılın ilk çeyreğinde bu tehlikeyle karşı karşıya...

*

Ancak biz, bugünkü koşullar ne olursa olsun, Atatürk Cumhuriyeti’nin yaşama gücünü koruduğuna ve varoluşunu savunduğuna inanıyoruz...

İşte bu inancın heyecanıyla 85’inci yılımızı kutluyoruz...

Okurlarımızla birlikte geleceğe Atatürk’ün laik Cumhuriyetinde yürümek istencimiz tamdır...

85’inci yılımız hepimize kutlu olsun...