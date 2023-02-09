Aydınlı miniklerden yüreklere dokunan mesaj

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:53

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 10:54

Türkiye genelinde yürütülen yardım seferberliği olağanca hızıyla devam ederken, Aydın’dan objektiflere yansıyan kareler yüreklere dokundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında Aydınlı çocukların depremzedeler için topladıkları ihtiyaç kolilerine bıraktıkları mesajlar hem görevlileri, hem de yurttaşlara duygulu anlar yaşattı. Deprem bölgesindeki yaşıtlarına oyuncaklarını gönderen Aydınlı minkler, geçmiş olsun dileklerini yazıkları mektuplarla ifade etti.

Toplanan yardımlarla ilgili duygusal görüntüleri paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Sevgi dolu mesajlarıyla yüreğimizi ısıtan kıymetli çocuklarımız; hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Tek yürek olacak, yaralarımızı birlikte saracağız.”



