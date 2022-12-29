Aydınlı tütün üreticisi: Sözleşme fiyatında güncelleme istiyoruz

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:01

Tütün üreticisi, tütünün kilosuna geçen yıl verilen 55 TL’lik fiyatın artırılmasını istiyor. Bin 500'e yakın tütün üreticisinin olduğu Karacasu'da, yılda 2 milyon kiloya yakın tütün üretiliyor. 25 yıldır tütün üretimi yapan Ercan Ayyılmaz, "Tütünün kırımı bittikten sonra, artık teslimat sezonu geldiği için ocak aylarında falan teslim ediliyor. Artık tavını paketleyeceğiz, hazırlayacağız. Tüccarlara teslimi kalacak ondan sonra. Tabii biz bu sene bunları yaptık ettik ama fiyatlardan memnun değiliz" diye konuştu.

"BU GİDİŞLE İŞİMİZ ÇOK ZOR"

Ercan Ayyılmaz, "Biz artık bu fiyatların güncellenmesini istiyoruz. 80-100 lira olmasını istiyoruz. Başka türlü, üreticiler çok zor durumda kalacak. Zaten önceki kadar da dikmeyi düşünmüyoruz, çünkü yevmiyeler çok yükseldi. Girdilerimiz, yevmiyeler, tarla kiraları olsun her şey çok yükseldi. Eğer gerçekten bu işin devam etmesini istiyorlarsa, çiftçinin üretmesini istiyorlarsa, ama özel sektör olsun ama devlet olsun, artık bize yardımcı olması lazım, bizi desteklemesi lazım. Bu gidişle işimiz çok zor" dedi.

"BU KADAR ARTIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Geçen yılki sözleşme fiyatında güncelleme istedikleri vurgulayan Ayyılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"55 liradan imza attık, 55 liradan sözleşme yaptık. Geçen senenin 55 lirasının bu yıl hiçbir hükmü kalmadı. Bir simit olmuş 5 lira, bir ekmek olmuş 5 lira. Geçen sene biz bu sözleşmeyi imzaladığımızda gübre, bir 15-15 gübresi 125 liraydı, bu sene 750 lira. Yüzde 400-500 zam geldi her şeye. Bunu artık, tütünü alan eksperlerin olsun, tüccarların olsun, devletin olsun düşünmesi lazım. Buna göre hareket etmesi lazım. Bizi desteklemeleri lazım. Biz, kimseden hibe istemiyoruz. Ürünümüzün değerini ve karşılığını versinler yeter. Enflasyonun bu kadar artacağını düşünmemiştik. Hiç aklımıza gelmemişti. Bu yıla kadar böyle bir fiyat artışı olmamıştı. Biz, böyle şeyleri tahmin etmemiştik. Biz 55 liraya imza attık ama önümüzü demek ki görememişiz, bu fiyatların böyle yükseleceğini tahmin edemedik. Çok zor durumdayız yani.

"TÜTÜN BİTERSE KARACASU EKONOMİSİNİN YÜZDE 50’Sİ BİTER"

Ben, 25 yıldır bu tütüncülüğü yapıyorum. Bu tütün Karacasu’da biterse üretici biter, yevmiyeci biter, gübrecisi biter; tarla sahibine kira veriyorsun, bu işler biter. Yani ekonomiyi, Karacasu’nun ekonomisini tütün ayakta tutuyor desem yeri var. Tütün ve zeytin. Biz, şimdi yevmiyeciye para veriyoruz, gübreciye para veriyoruz. Demir alıyorsun, ocak demiri, para veriyoruz. Nayloncuya para veriyoruz. İlaç alıyorsun, para veriyoruz. Her gün yevmiyeci giderlerini karşılıyorsun. Mazot alıyorsun, para veriyorsun. Aklıma gelmedik envai çeşit yere bu tütünden para harcıyoruz, dağıtıyoruz. Tütün biterse Karacasu ekonomisinin yüzde 50’si biter. Karacasu’da ne var kardeşim; sanayi mi var, fabrika mı var? Karacasu’yu ayakta tutan, tütün ve zeytin. Yani bunlara sahip çıkılması lazım. Hele hele Ziraat Odası’nın… Benim bir odam var bana sahip çıkmıyor. Bir günden bir güne 'kardeşim senin bir sorunun var mı' diye aramıyor. Biz, böyle oda istemiyoruz. Bize sahip çıksınlar. Yani en azından Karacasu Belediyesi’nin bile sahip çıkması lazım. ‘Halkım ne yapıyor, tütünden ne kazanıyor. Ben bunlara sahip çıkayım, ben bunlara yardımcı olayım’ diye düşünmesi lazım. Belediyenin dahi düşünmesi lazım ama maalesef. Biz kendi başımıza kendi sorunlarımızla uğraşıyoruz."