Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 17:00

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İstanbul Valiliği yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamada "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı. Peki, Aydos Ormanı nerede? Aydos Ormanı İstanbul'un hangi ilçesinde?

AYDOS ORMANI NEREDE?

Aydos Ormanı, İstanbul ilinde, Anadolu Yakası Kartal ilçesinin en kuzeyinde yer alan bir ormandır.

Batıda yer alan Kayışdağı Ormanı ve Büyükbakkalköy ormanlık alanıyla birlikte bir hat oluşturur. Anadolu Yakası'nda geçmişte bulunan güney ormanlarının günümüze ulaşan parçalarından biridir. Çevresi, Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerine bağlı yerleşim alanlarıyla sarılmış durumdadır. En yüksek noktası 537 metredir. Crocus olivieri subsp. istanbulensis Türkçe adıyla “İstanbul çiğdemi”, dünyada sadece İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, Aydos Tepesi’nde yetişmektedir.

AYDOS ORMANI'NA ULAŞIM NASIL YAPILIR?

E-5 ve TEM bağlantılarıyla Kartal-Yakacık ve Sultanbeyli istikametlerinden rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında da yararlanılabilir.