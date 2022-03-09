Ayedaş, beklenen kar yağışına karşı afet planını devreye aldı

09 Mart 2022 Çarşamba, 16:00

Ayedaş, İstanbul Anadolu Yakası’nda etkili olması beklenen kış şartlarından, enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için tüm hazırlıklarını tamamlayarak kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları depoladığını açıkladı.

Hazırlıklara ilişkin Ayedaş’tan yapılan yazılı açıklamada, “Operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık 1000 personelini kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca ulaşması için teyakkuza geçirdi. Personelin zorlu şartlara uygun kıyafet ve ekipman ihtiyacı tamamlayarak dağıtım şebekesindeki arıza oluşması muhtemel noktalar kestirimci bakım cihazlarıyla tespit edilerek bu noktalara yapılan planlı müdahalelerle proaktif tedbirler alındı. Olumsuz hava koşullarında kesintilere müdahale planları gözden geçirilerek çeşitli enerji arzını etkileyebilecek senaryoların gerçekleşmesi halinde en hızlı ve güvenli şekilde enerji sağlamak için alternatif yöntemler belirlemeye yönelik çalışmalar tamamlandı. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarla iletişim kurularak koordinasyon sağlandı” denildi.

SAHA KOORDİNASYONUNA TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Hazırlıklara ilişkin yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

“Öte yandan, tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kritik noktaları ve 1.250 adet SCADA noktası başta olmak üzere kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi. Muhtemel arızalara en kısa sürede müdahale edilirken son derecek kritik olan haberleşme konusunda, mevcut 904 adet bas konuş cihazı ve söz konusu sistemi yedekleyen 520 adet araç telsizi test edildi. En büyüğü 1 MVA olan 6 adet mobil jeneratörlerin de bakımları tamamlandı.”