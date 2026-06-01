Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında sanık Kaplan’ın avukatı Tufan’dan dikkat çeken iddia: ‘100 bin dolara sahte yazışma’

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne verilen cezaların istinafta bozulması ve 2 dosyayla birleştirilmesinin ardından 76 sanıklı davaya bugün devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görülen davada; tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ile davanın aynı zaman “M7” kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik salonda hazır bulundu.

‘TUTUKLANMAYACAKSA TÜRKİYE’YE GELMEK İSTEDİ’

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’dayken görüştüğü iddiasıyla tanık olarak dinlenen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Y.D., “Serdar Sertçelik beni aradı. Av. Cengiz Haliç’in Dubai’de tutuklandığını, böylece kendisinin aklanacağını belirterek, tutuklanmayacaksa Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Ben de artık bizi ilgilendiren bir durum olmadığını, konunun mahkemeyi ilgilendirdiğini belirterek, avukatlarının devreye girebileceğini belirttim. Sonrasında bu görüşmeyle ilgili rapor tutup il emniyet müdüründen valiye kadar verdim. Savcıya da bilgi verip avukatlarının gelebileceğini bildirdim” dedi.

‘KİM OLDUĞUNU SORMADIM’

Mahkeme başkanının soruları üzerine Emniyet Müdür Yardımcısı Y.D., Serdar Sertçelik’in Macaristan’dan aradığında da etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği konusunda herhangi bir şey söylemediğini ve buluntu telefondaki WhatsApp içeriklerinden söz etmediğini bildirdi. Savcının “Telefonunuzu nereden bulmuş?” sorusuna Y.D., “Yurtdışından aradığı birisinden bulduğunu söyledi ama kim olduğunu sormadım” yanıtını verdi.

BİR KAPATILIP, BİR AÇILAN DURUŞMA

Y.D.’nin ifadelerinin tamamlanmasının ardından Mahkeme başkanı duruşmayı sonlandırdı. Sanıklar nezarethaneye götürülüp salon boşaltılırken başkan, Sanık Bora Kaplan’a tanık olarak dinlenmesini istediği Av. Ramazan Tufan’ın ne zaman geleceğini sordu. Kaplan, “Ben ifade verdikten sonra” dedi. Avukatları ise Tufan’ın salonda olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kaplan, Tufan’ın bugün dinlenmesini istedi. Mahkeme başkanı da talebi kabul edip ara karar oluşturarak duruşmayı yeniden açtı.

‘KRİMİNALİN BİLE ANLAYAMAYACAĞI KONUŞMALAR ÜRETECEĞİNİ...’

Av. Tufan, gözaltına alındığı dönemde avukatlığını yaptığı Bora Kaplan’ın, kendisi ile örgüt tarafından kaçırılıp işkenceye uğradığı iddiasıyla davada müşteki sıfatıyla yer alan Erkan Doğan’a ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarının sahte olduğunu düşündüğünü belirtti. Tufan, bunun için bu işlerden anladığını bildiği Mustafa Öztaş’la (Müştekilerden eski KOM Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın avukatının ofisinde bulunan telefonda parmak izi bulunan kişi) görüşmek istediğini belirterek “Çukurambar’da bir pastanede buluştuk. Sahte olduğunu kriminalin bile anlayamayacağı WhatsApp yazışmaları oluşturabileceğini söyleyip 100 bin dolar istedi, Bora Kaplan kabul etmedi” dedi.

‘SAHTE YAZIŞMA ÜRETİP MAHKEMEYE SUNMAK İSTİYORDU’

Savcı’nın soruları üzerine Tufan; Öztaş’ın söz konusu sahte yazışmaları kendisinin yaptığını, Erkan Doğan’ın telefon numarası dışında herhangi bir şey istemediğini belirtti. Davanın hem sanığı hem katılanı olan eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in avukatı da Tufan’a “Mustafa Öztaş o WhatsApp yazışmalarının sahte olduğunu mu ispatlayacaktı? Kriminalin bile anlamayacağı şekilde yapacaksa, bu ispat nasıl gerçekleşecekti? Yoksa yazışmaları Bora Kaplan’ın işine gelecek şekilde mi dizayn edecekti? Bora Kaplan 100 bin doları vermekten neden kaçındı?” sorularını yöneltti. Tufan da “Bora Kaplan yazışmaların sahte olduğunu düşündüğü için aynı şekilde bir sahte yazışma üretip mahkemeye sunmak istiyordu” yanıtını verdi.

‘100 BİN DOLARA DEĞMEZ DEYİP, VAZGEÇTİK’

Konunun tam anlaşılmadığı gerekçesiyle söz hakkı alan Bora Kaplan ise “Mustafa Öztaş’ın sahte içerik üretmesini ve bunu mahkemeye sunmayı istedik. Diğer avukatlarımla görüştüm; sadece WhatsApp meselesinin halledilmesinin yeterli olmadığını söylediler. Bunun üzerine 100 bin dolara değmez diyerek, vazgeçtik” açıklamasında bulundu. Tufan, Bora Kaplan’ın talebi üzerine Mustafa Öztaş’la görüşüp görüşmediğinin ortaya çıkması için baz kayıtlarının getirtilmesini kabul etti.

‘POLİSLER DEĞİŞİKLİK YAPMIŞ’

Sanık Kaplan, Tufan’a, “MASAK raporu için ifadem alınırken polisler bana müdahale etti mi?” diye sordu. Tufan, “Kadınların serbest bırakılması şartıyla ifadesini almışlar, böyle bir konuşma geçti. Bora Kaplan, ‘Hani kadınları serbest bırakacaktınız, ev hapsi vermişsiniz’ dedi” şeklinde cevapladı.

Bu kapsamda Kaplan, “İfademin alındığı ilk gün yanımda Av. Umut Köroğlu vardı. Polisler, ailemdeki kadınların gözaltına alındığını belirterek, onların bırakılması için istedikleri şekilde ifade vermem yönünde pazarlık yaptı. İkinci günkü ifademe Av. Umut Köroğlu değil, Av. Ramazan Tufan geldi. Polisler bana eklettikleri bölümde değişiklik yapmışlar. Değiştirilen bu sayfaları yanlışlıkla ona imzalattılar. Polislerden birisi, ilk günkü ifademde Av. Köroğlu’nun olduğunu hatırlatınca, Av. Tufan’ın imzaladığı sayfaları çıkarıp yeniden Av. Köroğlu’na imzalatmak üzere götürdüler.”

Tufan’ın ifadelerinin ardından Mahkeme başkanı duruşmayı yarına saat 10.00’a erteledi.