Yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın 'VIP' planı ortaya çıktı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 20:02

Güncelleme: 10.09.2023 - 20:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce “suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kaplan’ın yasal gözaltı süresi yarın sabah dolacak. Kaplan ve birlikte gözaltına alınan şüpheliler yarın Ankara Adliyesi’ne çıkartılacak. Bu nedenle adliye binası çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

VIP BÖLÜMÜNÜ KULLANMAYI PLANLAMIŞ

T24'ün haberine göre, yurtdışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın, devlet büyükleri ve üst düzey kamu görevlilerince kullanılan VIP bölümünü kullanmayı tasarladığı tespit edildi.

Ankara’dan direkt uçuşla Almanya’nın Köln kentine gitmek amacıyla beraberinde aralarında emekli TSK mensuplarının da bulunduğu silahlı adamlarıyla havalimanına gelen Kaplan’ın bu konuda önceden hazırlık yaptığı tespit edildi.

İKİ KİŞİ YARDIMCI OLMUŞ

Kaplan’ın akşam saat 21.45’teki uçuşunu sorunsuz gerçekleştirmesi için gerekli uçak biniş kartı ve pasaport işlemlerinin VIP’te görevli bir DHMİ görevlisi ve bir yer hizmetleri firması personelinin tamamladığı belirlendi.

Kaplan’ın Almanya’ya tek başına gideceği, bilet ve pasaport işlemlerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edildi.