Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak kimdir? Batuhan Çolak neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:01

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:01

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir hesabının editörü Süha Çardaklı ve Haber Report'un muhabiri bu sabah gözaltına alındı.

BATUHAN ÇOLAK KİMDİR?



Batuhan Çolak, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu Profesyonel gazetecilik kariyerine 2010 yılında Atv Ankara Haber Merkezi'nde editör olarak başladı. Aynı sene Gazi Üniversitesi Grafik Tasarımı Anasanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı ve 2014 yılında bu eğitimini tamamladı.

2006 yılında lisans eğitimi sırasında Haberdokuz adlı internet haber sitesini kurdu. 2014 yılına kadar da bu siteyi yönetti. "Terör Kıskacında Üniversiteler" adlı kitabı 2013 yılında yayınlandı. Bu kitabında Türkiye'deki üniversitelerde cereyan eden terör sorunlarını ele almış ve üniversitelerde faaliyet gösteren farklı marjinal grupları incelemiştir. 2016 yılında Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı daha sonra ise gazetenin internet genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi.. Mart 2020'de, Yeniçağ Gazetesi tarafından görevine son verildi. Bunun üzerine, aynı yılın Nisan ayında, Aykırı isimli internet haber sitesini kurdu.

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada Temmuz 2022'de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı "iyi hal indirimi"yle 1 yıl 8 aya indirmiş ve ertelemişti.

BATUHAN ÇOLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Söz konusu isimlerin neden gözaltına alındığına dair resmi bir bilgi verilmedi ancak gözler sabah saatlerinde başlayan Ankara merkezli operasyona çevrildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.











