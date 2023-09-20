Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Ajans Muhbir ve Haber Report sayfalarının yöneticileri gözaltına alındı

Aykırı haber sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir’in editörü Süha Çardaklı ve Haber Report sayfasının sahibi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:18
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Ajans Muhbir ve Haber Report sayfalarının yöneticileri gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir hesabının editörü Süha Çardaklı ve Haber Report'un muhabiri bu sabah gözaltına alındı.

Aykırı ve Ajans Muhbir'in X hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:

Söz konusu isimlerin neden gözaltına alındığına dair resmi bir bilgi verilmedi ancak gözler sabah saatlerinde başlayan Ankara merkezli operasyona çevrildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak, işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

27 GÖZALTI KARARI

Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle; Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi.

CİNSEL SALDIRI DAVASINDA CEZA ALMIŞTI

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada Temmuz 2022'de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı "iyi hal indirimi"yle 1 yıl 8 aya indirmiş ve ertelemişti.


Player Alanı
Aykırı Batuhan Çolak

İlgili Haberler

Sosyal medyada infial yaratmıştı... İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan çocuk gözaltına alındı

Sosyal medyada infial yaratmıştı... İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan çocuk gözaltına alındı
Gaziantep’te tabanca ve tabanca malzemeleri ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te tabanca ve tabanca malzemeleri ele geçirildi: 1 gözaltı
İki aylık bebek evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, çelişkili ifade veren anne gözaltına alındı

İki aylık bebek evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, çelişkili ifade veren anne gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler