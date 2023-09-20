Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Ajans Muhbir ve Haber Report sayfalarının yöneticileri gözaltına alındı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:18

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:11

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir hesabının editörü Süha Çardaklı ve Haber Report'un muhabiri bu sabah gözaltına alındı.

Aykırı ve Ajans Muhbir'in X hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:

Genel yayın yönetmenimiz @batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı. — Aykırı (@aykiricomtr) September 20, 2023

?? #SonDakika



Editörlerimizden Süha Çardaklı gözaltına alındı. — ?? Muhbir (@ajans_muhbir) September 20, 2023

Söz konusu isimlerin neden gözaltına alındığına dair resmi bir bilgi verilmedi ancak gözler sabah saatlerinde başlayan Ankara merkezli operasyona çevrildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak, işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

27 GÖZALTI KARARI

Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle; Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi.

CİNSEL SALDIRI DAVASINDA CEZA ALMIŞTI

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada Temmuz 2022'de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı "iyi hal indirimi"yle 1 yıl 8 aya indirmiş ve ertelemişti.