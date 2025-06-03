Aykut Erdoğdu'nun ifadesine ulaşıldı: ‘Ertan Yıldız kendisini kurtarmak için bana iftira attı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 5'inci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Erdoğdu, hakkında yöneltilen “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

"İDDİALARIN TAMAMI İFTİRA"

İfadesinde İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan, ayrıca “etkin pişmanlık”tan yararlanarak itirafçı olduğu bildirilen Ertan Yıldız’a dikkat çeken Erdoğdu, Yıldız’ın ifadesiyle suçlandığını belirtti.

“Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Aramızda kişisel husumet vardı. Bu, kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

“İBB’YE İLETTİM AMA MENFAAT SAĞLAMADIM”

Erdoğdu, milletvekilliği görevindeyken kendisine gelen talep ve şikayetleri ilgili mercilere ilettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Yenilenebilir enerjiyle ilgili gelen talebi, İBB'de kim olduğunu hatırlamadığım kişilere ilettim. Bu süreçte ne maddi menfaat sağladım ne de herhangi bir aracı oldum. Bahsedilen sözleşme ise AK Parti dönemine ait bir işlem. 2020’de devir yapılmış, benim bu süreçle ilgim yok.”

Gözaltı sürecinde hukuksuzluk yaşandığını öne süren Erdoğdu, ifadesinin sonunda “Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.



