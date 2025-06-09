Aylar önce: Ferdi Zeyrek tehdit edildiğini açıklamış!

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten acı haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

TEHDİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in Aralık ayında yaptığı Now TV'deki bir konuşmada, tehdit edildiğini ifade ettiği ortaya çıktı.

Zeyrek, "Beni tanıyanlar bilir, ne bir santim eğilirim ne bir adım geri atarım. Bunu da zaman içerisinde öğreneceklerdir. Çünkü bu söylemden sonra sağ olsun, birçok yetkili makam bizimle iletişime geçti. Ben onlara olanları anlattım ve bundan sonra da bunların artık son bulacağını, bizim doğru bildiğimiz yolda giderken de bu tehdit edenlerin de bizimle birlikte artık aynı yolda hareket edeceklerini umut ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.