Aylardır toplanmıyordu: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Erdoğan başkanlığında başladı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, her ay 15 bin TL'den fazla maaş almalarına rağmen 6 aydır toplanmıyordu. Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başladı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından sistemdeki tıkanıklıklar ve aksaklıklar her alanda kendini ciddi şekilde hissettiriyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ise söz konusu aksaklıklar başta olmak üzere mevcut sistemin daha iyi çalışması için kurulmuştu.
Önceki dönemlerde her ay Erdoğan başkanlığında toplanan kurul, en son şubat ayında bir araya geldi.
Kurul yaklaşık 3 aydır toplanmamasına rağmen üyeler 15 bin TL’nin üzerindeki maaşlarını almaya devam ediyor.
Son dönemde kurulun toplanmamasında, kurul üyelerinin farklı çıkışlar ile gündeme gelmesinin etkili olduğu düşünülürken YİK bugün Erdoğan başkanlığında toplandı.
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