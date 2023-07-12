AYM, 7 siyasi partinin mali denetim kararlarını açıkladı

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:21
AYM, 7 siyasi partinin mali denetim kararlarını açıkladı
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Yüksek Mahkeme’nin kararlarına göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.


AYM siyasi parti denetim

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