AYM, AİHM’e katılmıyormuş! ‘Neticede kararı Türkiye’de mahkemeler verecek’

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:41

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:41

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“BİZİM ÖNÜMÜZE GELECEK BİZ DE O ZAMAN KARAR VERECEĞİZ”

Bir gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin sorusu üzerine Arslan, AİHM kararına katılmadıklarını söyledi.

Arslan, "Anayasa Mahkemesinin kararı belli zaten. Dolayısıyla bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler" dedi.

"AİHM kararları çok eleştiriliyor, özellikle terör örgütleri üyeleriyle ilgili aldığı kararlar. Çok fazla karar alındı mı son dönemde?" şeklindeki soru üzerine Arslan şu ifadeleri kullandı:

"AİHM'in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye'de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); ByLock kullanmak, Bank Asya’da hesabı olmak suçlamalarıyla, gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın 2020 yılında açtığı bireysel davada, Türkiye aleyhine ihlal kararı vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kurucu üyeleri arasında bulunması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin imzalaması dolayısıyla bağlayıcı konumda.