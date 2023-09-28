AYM, öğretmenleri ayıran düzenlemeyi onayladı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

Eğitim sendikalarının “eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal ettiği ve iş barışını bozduğu” gerekçesiyle karşı çıktığı, öğretmenlik mesleğini kariyer basamaklarına bölen düzenlemenin iptali istemi, “öğretmenliğin kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak basamaklara ayrıldığı” gerekçesiyle reddedildi.

BAŞKAN MUHALİF KALDI

Aday öğretmenlik için sınavlarda başarılı olma şartının iptali istemi de reddedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın da aralarında olduğu 4 üye karara, “kanunilik ilkesinin niteliklerini taşımadığı” gerekçesiyle muhalif kaldı.

Aday öğretmenlik sürecini değerlendireceği öngörülen Adaylık Değerlendirme Komisyonu’na ilişkin hükümle başöğretmenlik için “mesleki gelişim alanlarında öngörülen çalışmaları tamamlama” şartını getiren düzenleme, “açık ve net olarak düzenlenmediği, yasal çerçeve çizilmeden, temel ilkeler belirlenmeden sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın yönetmeliğe bırakılması” gerekçesiyle iptal edildi.