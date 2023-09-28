AYM, öğretmenleri ayıran düzenlemeyi onayladı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Öğretmenlik Meslek Yasası’na ilişkin kararlarının gerekçesi açıklandı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00
AYM, öğretmenleri ayıran düzenlemeyi onayladı
Abone Ol google-news

Eğitim sendikalarının “eşit işe eşit ücret ilkesini ihlal ettiği ve iş barışını bozduğu” gerekçesiyle karşı çıktığı, öğretmenlik mesleğini kariyer basamaklarına bölen düzenlemenin iptali istemi, “öğretmenliğin kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak basamaklara ayrıldığı” gerekçesiyle reddedildi. 

BAŞKAN MUHALİF KALDI

Aday öğretmenlik için sınavlarda başarılı olma şartının iptali istemi de reddedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın da aralarında olduğu 4 üye karara, “kanunilik ilkesinin niteliklerini taşımadığı” gerekçesiyle muhalif kaldı. 

Aday öğretmenlik sürecini değerlendireceği öngörülen Adaylık Değerlendirme Komisyonu’na ilişkin hükümle başöğretmenlik için “mesleki gelişim alanlarında öngörülen çalışmaları tamamlama” şartını getiren düzenleme, “açık ve net olarak düzenlenmediği, yasal çerçeve çizilmeden, temel ilkeler belirlenmeden sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın yönetmeliğe bırakılması” gerekçesiyle iptal edildi. 


Player Alanı
AYM Anayasa Mahkemesi öğretmen

İlgili Haberler

KHK’li öğretmenin sisteme girişi 9999 yılına kadar engellendi

KHK’li öğretmenin sisteme girişi 9999 yılına kadar engellendi
İzmir'de acı olay: Matematik öğretmeni kurtarılamadı

İzmir'de acı olay: Matematik öğretmeni kurtarılamadı
Hakkari'de acı olay: Müzik öğretmeni ilaç almak için gittiği eczanenin önünde 'kalp krizi' geçirip öldü

Hakkari'de acı olay: Müzik öğretmeni ilaç almak için gittiği eczanenin önünde 'kalp krizi' geçirip öldü

En Çok Okunan Haberler