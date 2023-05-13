AYM, Cemal Kaşıkçı başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devrine ilişkin Kaşıkçı’nın nişanlısı tarafından yapılan bireysel başvuruyu reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:23
AYM, Cemal Kaşıkçı başvurusunu reddetti
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Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava, Adalet Bakanlığı’nın “olumlu” görüşü üzerine geçen Nisan ayında Suudi Arabistan’a devredilmişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararına karşı yapılan itirazlar da reddedilmişti. 

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. AYM’ye bireysel başvuruda bulunan Cengiz, “adil yargılama, hak arama, etkili başvuru ve mahkemeye erişim” hakları ile “eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı, yaşam haklarının” ihlal edildiğini belirterek, devir kararının kaldırılmasını ve yargılamanın yenilenmesini talep etmişti. Başvuru dilekçesinde, “Müvekkilin nişanlısı ülkemiz topraklarında öldürülmüş, katilleri ise bizzat azmettirene teslim edilmiştir” denilmişti.

Anayasa Mahkemesi 1. Bölüm, Cengiz’in başvurusunu, 10 Mayıs Çarşamba günü gündemine aldı. Dosyayı değerlendiren Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti

T24’ün edindiği bilgiye göre AYM, Cengiz’in başvurusunu “yaşam hakkının ihlalinin usul boyutu” yönünden değerlendirdi. Mahkeme, Kaşıkçı davasının bir başka ülkeye devrinin kanun hükmüne dayandığı, bunun da hukuki öngörülebilirlik kapsamında kaldığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Öte yandan AYM kararına imza atan üyelerden birinin de dönemin İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan olduğu öğrenildi.


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