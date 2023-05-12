İstanbul Sözleşmesi AYM'ye taşındı

Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hukuka uygun bulmasının ardından hukukçu Ali Suat Ertosun, kardeşi Süheyla Ertosun adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00
İstanbul Sözleşmesi AYM'ye taşındı
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hukuka uygun bulan kararı onamasıyla Danıştay süreci tamamlandı. Hukukçu Ali Suat Ertosun, kardeşi Süheyla Ertosun adına konuyu AYM’ye taşıdı.

Danıştay’ın, cumhurbaşkanı kararını incelerken şekli bir sınırlama getirdiği, bu nedenle yetkilerini kendilerinin yok ettiği vurgulanan dilekçede, anayasanın yürütmeyi bağlayacılığı hükmünün içinin fiilen boşaldığı belirtildi. Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma temel niteliklerinin yargısal korumanın dışına itildiği vurgulanan dilekçede, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir rejim yerine bir kişinin mutlak otoritesine dayanan, monarşiyi çağrıştıran, günümüz uygar toplumlarına yakışmayan, anayasamıza da aykırı fiili rejimlerin önü açıldı” denildi.

Dilekçede toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarına işaret edilerek “Sözleşmenin feshi, eşitlik ilkesine aykırıdır” denildi. 



Danıştay Anayasa Mahkemesi İstanbul Sözleşmesi

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