AYM defalarca 'hak ihlali' kararı verdi, uygulanmadı: 'Şerafettin Can Atalay Belgeseli' izleyiciyle buluşacak

Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve AYM’nin hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ı konu alan belgeselin tanıtım filmi yayımlandı.

“Şerafettin Can Atalay Belgeseli”nin, 28 Aralık 2025 tarihinde Üsküdar Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gösterime gireceği açıklandı.

Avukat ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, 2022 yılında Gezi Parkı davası kapsamında yargılandığı dosya nedeniyle tutuklanarak cezaevine girmişti. Yargılamanın ardından 18 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Atalay’ın tahliyesi için önce Yargıtay’a başvurulmuş, başvurunun reddedilmesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

AYM DEFALARCA 'HAK İHLALİ' KARARI VERDİ, YARGITAY UYGULAMADI

AYM, Can Atalay hakkında iki ayrı hak ihlali kararı vermesine rağmen bu kararlar Yargıtay tarafından uygulanmamış, Atalay’ın tutukluluğu devam etmişti. Bu süreçte Atalay, Meclis’te sekiz ay boyunca yalnızca fotoğraflarıyla temsil edilmişti.

BELGESELİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Can Atalay’ın hukuki mücadelesi ve cezaevinde tutulmasına karşı verilen siyasi ve toplumsal tepki, bu kez belgesel film aracılığıyla kamuoyuna taşınıyor. Meslektaşları tarafından hazırlanan belgeselin anlatımını eski TİP milletvekili ve oyuncu Barış Atay üstlenirken, gazeteci Timur Soykan da belgeselde yer alıyor.

“Şerafettin Can Atalay Belgeseli”, 28 Aralık’ta Üsküdar Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.