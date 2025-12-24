AYM'den gümrük müşavirliği için yeni karar: 'Yüz kızartıcı suç' düzenlemesi iptal edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Danıştay 10. Dairesi, gümrük müşavirliği izin belgesinin iptaline yönelik işlemin iptali talebiyle açılan davada, Gümrük Kanunu'nun 227. maddesinin 1. fıkrasının d bendinde yer alan "yüz kızartıcı suç" ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

Söz konusu düzenlemede, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla süreli kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, Hileli (dolanlı) iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçları işlememek, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hüküm giymemiş olmak şartlarının arandığı belirtildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, "yüz kızartıcı suçlar" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.