AYM, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması düzenlemesinin iptali istemini esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu, bugünkü Genel Kurul gündemine aldı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

''EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI''

CHP, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…16.881…" ibaresinin "…20.000…" şeklinde değiştirilmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru dilekçesinde, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin "milyonlarca emekliyi ilgilendirdiğini, artışın yetersiz olduğunu, tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyinin belirlenmesi gerektiğini" belirterek, düzenlemenin, Anayasa'nın "insanca yaşam hakkı", "eşitlik", "hukuk devleti" ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürmüştü.